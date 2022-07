Lewis Hamilton kezéből az előző szezon végén ellentmondásos körülmények közt csúszott ki a világbajnoki cím. A brit azt mondja, ez örök trauma lesz majd számára.



Lewis Hamilton és Max Verstappen úgy készülhetett a 2021-es szezon zárófutamára, hogy tudatában volt, azé lesz a trófea, aki előrébb végez. Az utolsó körökig Hamilton a zsebében érezhette a nyolcadik világbajnoki címét, ám a Safety Car érkezése és Michael Masi döntése megkavarta a dolgokat. A versenyigazgató utasításának köszönhetően a sokkal frissebb gumikon versenyző Verstappen közel tudott kerülni ellenfeléhez és az utolsó körben megelőzte őt, ezzel életében először magasba emelhette a világbajnoki trófeát.

Hamilton a futamot követő hetekben eltűnt a nyilvánosság elől, ezért sokan úgy gondolták a brit befejezi pályafutását. A hétszeres világbajnok végül a folytatás mellett döntött, de nemrég elismerte a tavalyi utolsó futamon történtek hatalmas traumát jelentettek számára, amelyek mindig vele maradnak majd.



„Ez mindig velem lesz” – ismerte el a Channel 4 -nek.



„Azt hiszem, ilyenkor mindenki átéli ezt a traumát, mert traumatikus élmény lehet, amikor elveszítesz valamit, amiért keményen megdolgoztál, bármi legyen is az.”



„Szóval azt hiszem, hogy ez mindig a részem lesz, de szeretném azt hinni, hogy erőt merítettem belőle. Nem olyasvalami, amire visszatekintek és nem gondolok rá, hogy őszinte legyek.”



„Amiért továbbra is hálás vagyok, az a munkám, a sport iránti szeretetem és a sporton belüli támogatás, valamint az is, hogy látom a lassan beinduló változást.”



Hamilton álma, hogy megszerezze a nyolcadik vb-címét, valószínűleg még várat magára, mivel ebben a szezonban a Mercedesek nem úgy teljesítenek, ahogy azt előzetesen elképzelték. Bár az új szurkolók számára furcsának tűnhet, hogy nem Hamilton nem nyeri meg a nagydíjakat, a 37 éves játékos emlékezteti az embereket, hogy nem mindig ő volt a domináns pilóta.



„Számomra ez nem így van, mert az életem nem mindig olyan volt, mint a hét év alatt, amit láttál” – mondta.



„Természetesen sok sikerem volt a pályafutásom során, de az ember csak változtat, másként rangsorol, megváltoztatja az elvárásait, alkalmazkodik, és belemélyed. Ez az, amit csapatként csinálunk. Csak úgy összedugjuk a fejünket és dolgozunk. És valójában ez más.”



„Vannak olyanok a csapatomban, akik fiatal koruk ellenére csak sikereket, bajnoki címeket szereztek, de vannak olyanok, akik több mint 20 éve a csapatnál vannak, akik átélték a küzdelmeket.”



„Nyilvánvalóan nem olyan rossz a helyzet, mint sok-sok évvel ezelőtt volt, de ez egy igazán érdekes időszak, amikor más területeken minden erőnket bevetjük, és ha úgy nyersz, mint mi, akkor jól érezheted magad.”

