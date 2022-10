Lewis Hamilton 2021-ben vitatható körülmények közt bukta el az újabb világbajnoki címét. Az eset óta közel egy év telt el, a brit pedig elárulta, miként látja az akkori helyzetet most.



Lewis Hamilton a 2021-es szezon utolsó futamának utolsó körében bukta el a címvédés lehetőségét, amikor a biztonsági autós szakaszt követően a friss gumikon érkező Max Verstappen megelőzte őt. Az eset kapcsán sokat bírálták a Forma-1 akkori versenyigazgatóját, Michael Masit, aki a lekörözött autók helyzetével kapcsolatban többször is megváltoztatta döntését, majd úgy határozott, hogy a két pilóta közé beszorult versenyzők nem maradhatnak a helyükön.

A történtek óta közel egy év telt el, ennek kapcsán pedig feltették Hamiltonnak a kérdést, mit gondol, szándékos volt-e Masi döntése.



„Nem tudom. Olyan régen volt. Szerintem ez csak rossz döntés volt. Biztos vagyok benne, hogy benne van az ego, és számos egyéb tényező is. Voltak, akik a fülébe beszéltek. Nem érzem, hogy különösebben engem vett volna célba ezzel” – mondta Hamilton az Austinban adott interjújában.



Úgy tűnik, Hamiltonnak jobban fájt az a tény, hogy a sportág egésze hagyta, hogy következmények nélkül maradjon az ellentmondásos eset, ami a világbajnoki címébe került.



„Ami igazán megtört, az az volt, hogy szembesülnöm kellett vele, hogy ez megtörténhet a sportban, tekintettel arra, hogy olyan sok ember van, akikre támaszkodni lehet."



„Egy világbajnokság végeredménye, amelyért oly sokan keményen dolgoztak, valaki rossz döntéséből fakadóan dől el? Valószínűleg ez volt az egyetlen dolog. Nem azért, mert nem szerettem a csapatommal vagy az autóimmal dolgozni, hanem azért, mert szó szerint egy szervezeten belüli jogsértés miatt veszítettem el a bajnoki címet. Ez az, ami elgondolkodtatott” – fejtette ki Hamilton, majd hozzátette, hogy szerencsére a családja átsegítette a nehéz időszakon, így már nem kutat a múltban, hanem csak előre néz.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor