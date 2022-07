Lewis Hamilton a 300. nagydíjára készülve elárulta, ki volt ellenfelei közül a legkeményebb.



A brit pilóta 2007-ben debütált a sorozatban és a McLarennél rögtön megkapta csapattársnak azt a Fernando Alonsót, aki a 2005-ös és 2006-os szezont világbajnokként zárta a Renault színeiben. A páros elképesztő show-val rukkolt elő. Hamilton és Alonso is 109 pontot szerzett, ezzel egy ponttal maradtak le összetettben Kimi Raikönnentől. Kettejük csatáját végül Hamilton nyerte, mivel eggyel több második helyet szerzett a szezon folyamán, mint csapattársa.



A hétszeres világbajnok brit 15 év elteltével is szívesen gondol vissza arra az időszakra, és azt is elárulta, ellenfelei közül Alonso volt a legkeményebb, akivel valaha találkozott.



„Azt hiszem, nehéz megmondani, ki volt a legerősebb versenyző” – mondta Hamilton a Paul Ricard kérdésére.



„Mert minden alkalommal, amikor valaki ellen versenyzel, az életed más szakaszában jársz. Emlékszem arra a feladatra, amikor 22 éves koromban Fernando mellé kerültem. Mentálisan olyan fiatal voltam, és természetesen az ügyességem rendben volt, de nagy nyomást jelentett egy olyan nagyszerű pilóta ellen versenyezni, mint Fernando."



„Tiszta tempóban azt mondanám, Fernando (volt a legkeményebb). Volt néhány jó csatánk.”



Hamilton ezt követően arról is beszélt, örülne, ha a következő szezonra szerződéssel még nem rendelkező Alonso maradna a sorozatban.



„Bárcsak többet kaphatnánk. Remélhetőleg folytatja a versenyzést.”



„Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy sokat változott volna” – mondta Alonso a britről.



„Már 2007-ben megvolt a tehetsége, most már tapasztalata is van. Hatalmas versenyző volt, sportágunk legendája, ezért mindig öröm volt megosztani vele az istállót.”



„Akkoriban valószínűleg senki sem gondolta, hogy valaki képes lesz hét címet nyerni Michael [Schumacher] mellett. Csodálatos utazás volt. A csapat, amelyet együttes erővel építettek fel a Mercedesné lezekben az években, kiemelkedő volt. Gratulálok a 300.-hoz” – összegzett.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images