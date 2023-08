A téli szünetben sikertelenül zárultak az egyeztetések, fel is merült annak a lehetősége, hogy Hamilton a Ferrari csapatánál folytatja. Ma délután azonban jött a bejelentés: további két idényre kötelezte el magát aktuális csapatához.

„Minden nap arról álmodunk, hogy a legjobbak legyünk, az elmúlt évtizedet együtt ennek a célnak szenteltük. A csúcsra jutás nem megy egyik napról a másikra vagy rövid idő alatt, hanem elkötelezettséget, kemény munkát és odaadást igényel. Megtiszteltetés volt, hogy ezzel a hihetetlen csapattal beírhattuk magunkat a történelemkönyvekbe.” – nyilatkozta.

Hamilton hozzátette, „Soha nem voltunk még ennyire éhesek a győzelemre. Minden sikerből, de minden kudarcból is tanultunk. Továbbra is üldözzük az álmainkat, továbbra is harcolunk, állítsanak bármilyen kihívás elé bennünket, újra győzni fogunk.”



A brit versenyző hosszabbítása egyúttal azt jelenti, hogy megelőzi Michael Schumachert az egy konstruktőrnél eltöltött legtöbb szezon rekordját tekintve. A 2023-as szezon végén Hamilton beéri a Schumacher által a Ferrarinál felállított 11 szezont, 2024 végén pedig túl is szárnyalja.

A hétszeres világbajnok ezzel zárta szavait: „Hálás vagyok a csapatnak, akik a pályán és azon kívül is támogattak. A történetünk még nem ért véget, eltökéltek vagyunk, hogy együtt még többet érjünk el, addig nem állunk le, amíg ez meg nem történik.”



Borítókép: Sport365 / Tóth Zsombor