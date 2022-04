A korábbi Forma-1-es világbajnok, Mika Hakkinen meglehetősen merész jóslatot fogalmazott meg Lewis Hamilton jövőjével kapcsolatosan.



A Mercedes számára nem a legjobb forgatókönyv szerint indult az új évad. Bár a szakemberek mindent megtesznek az autó fejlesztéséért, az ezüstnyilak egyelőre jelentős tempóhátrányban vannak. A gyengébb teljesítmény és George Russell érkezése alaposan felkavarta az állóvizet az istállónál, ami Mika Hakkinen szerint biztosan hatással lesz majd a hétszeres világbajnok, Lewis Hamiltonra.



„Ez egy nehéz helyzet Lewis számára, ez nyilvánvaló” – mondta Hakkinen az Unibeten keresztül.



„Russell nem azért jött, hogy második legyen, vagy hogy veszítsen. Azért van ott, hogy a legjobbját nyújtsa, és azon dolgozik, hogy egy napon világbajnok legyen. Nem hódol be hétszeres világbajnoknak.”



„Az utolsó ausztrál futam nehéz terep volt Lewis számára, nagyon kemény. A csapat természetesen azt szeretné, ha a versenyzők befejeznék a versenyt. Hozták az eredményt, bár nem azt, amit reméltek, de így is jó helyezéseket szereztek a csapatnak” – elemezte az előző futamot.



„De biztos vagyok benne, hogy Lewist még mindig bosszantja a helyzet. Nehéz legyőzni George-ot. Attól tartok, ez egy nagyon nehéz szezon lesz Lewis számára. Ez már most nehéz a Mercedesnek, de különösen Lewisnak” – emelte ki a két pilóta szerepével kapcsolatban.



„George egy olyan csapatból jött, amelynek csak kevésszer, vagy egyáltalán nem voltak jó kvalifikációs eredményei, sem versenyeredményei. Mindezek a Mercedesszel elért eredmények újak számára, ami jó érzésekkel tölti el.”



„Lewis számára ez katasztrófa. És még rosszabb neki, hogy George megelőzi. Kíváncsi vagyok, hogyan viselkedik Lewis a csapattalálkozókon. Fogadok, hogy duzzog – el tudom képzelni! Sokat panaszkodik és nyafog” – részletezte Hamilton érzelmeit, majd hozzátette, szerinte ez a helyzet még akár arra a döntésre is sarkallhatja a britet, hogy csapatot váltson.

„Ez beindítja a pilóták természetes gondolatmenetét: „Menjek máshova? Ez egy tény. Évek óta a Mercedesnél versenyez, és többször nyert bajnokságot. Most, hogy a dolgok nem mennek jól, elkezd gondolkodni csapatváltáson” – zárta szavait.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: TPN/Getty Images