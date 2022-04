Nikita Mazepin a Forma-1 értékeinek újraértékelését kérte a Haas-Uralkali szponzori pénzekkel kapcsolatos nézeteltérés után.



A 2021-es szezon előtt a Haas megállapodást kötött a Dimitrij Mazepin vezette Ualkalival, melynek értelmében a cég lett a csapat főszponzora, Dimitrij fia, Nikita pedig pilótaként csatlakozott az istállóhoz, Mick Schumacher mellé. Az orosz-ukrán háború miatt azonban a csapat a 2022-es szezon előtt megszakította a kapcsolatot a céggel, és annak ellenére, hogy az orosz sportolókat nem tiltották ki a sorozatból, Nikita Mazepintől is megvált.



A két fél között azonban azóta is heves vita folyik, mivel az Uralkali szerint a csapatnak vissza kellene szolgáltatnia az a 13 milliód dollárt, amit már a szezon előtt kifizettek nekik. Nem elég azonban, hogy a Haas nem akarja ezt az összeget visszautalni, még további kérésekkel is fordult a cég felé, és 8,6 millió dolláros kártérítést követel a szerződés egyoldalú felbontása miatti „nyereségkiesésért”.

Nikita Mazepin azonban úgy érzi, hogy ha egy csapatnak az a szándéka, hogy megtartja a szponzori pénzt, de nem tartja be a szerződés rá eső részét, akkor a Forma-1-nek ideje a tükörbe néznie.



Az orosz a CNN Quest című műsorában beszélt erről, illetve arról is, a politikai semlegessége útját állhatja-e a sorozatba való visszatérésének.



„Mindenkinek joga van beszélni vagy nem beszélni, és az FIA, a Legfelsőbb vezető testület lehetővé tette számomra, hogy mindaddig versenyezzek, amíg semleges vagyok.”



„De azt mondanám, hogy a legnagyobb probléma itt az, hogy abba a sportágba kell visszatérni, ahol a csapatok a szerződés teljesítése nélkül megtarthatják a szponzori pénzeket, sőt még többet kérhetnek, annak ellenére, hogy azt állítják, nem akarnak pénzt Oroszországtól. Szóval nem vagyok benne biztos, de ezek után értékelni kell számomra a sportértékeket.”



Saját Forma-1-es jövőjét illetően Mazepin elmondta, hogy bár vannak befejezetlen dolgai a sorozatban, és szeretne visszatérni, kilátásai továbbra is tisztázatlanok.



„Jelenleg nehéz megmondani. 17 évig próbáltam eljutni a F1-be, aztán végül eljutottam oda. De ez egy nagyon csekély probléma, ha összehasonlítjuk a nagy dolgokkal, amelyek jelenleg a világban zajlanak” – mondta.



„Természetesen szívesen visszatérnék a sporthoz. Úgy érzem, sok befejezetlen dolgom van. De meg kell várnom, amíg a dolgok lecsillapodnak. És még azt sem tudom, kihez fordulhatnék, mert a Haas nem a legtisztább lapokkal játszott.”



