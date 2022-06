Sebastian Vettel a közelmúltban őszintén beszélt arról, mennyire fontosnak tartja a környezetvédelmet, vannak azonban olyanok, akik úgy gondolják, ha ez valóban így van, a németnek fel kellene hagynia a versenyzéssel.

Az utóbbi időben Sebastian Vettel egyre több figyelmet fordít a versenypályán kívüli fontos ügyek képviseletére. Az Aston Martin pilótája környezetvédelmi aktivista lett, és Sir Lewis Hamiltonhoz hasonlóan arra használja közösségi platformjait, hogy felhívja a figyelmet aggodalmaira.

Vettel leginkább az éghajlatváltozás és a fosszilis tüzelőanyag-használat miatt aggódik, és úgy véli, ezeken a területeken sürgős beavatkozásra van szükség. Legutóbb a BBC „Question Time” című politikai műsorban beszélt az energiaválságról. A négyszeres világbajnok brutálisan őszinte volt, és ragaszkodott hozzá, hogy megkérdőjelezi, szabad-e versenyeznie a környezeti károk miatt.



„Amikor kiszállok a kocsiból, természetesen azon is gondolkodom, hogy ezt kellene-e tennünk, beutaznunk a világot, erőforrásokat pazarolva?” – ismerte el.

“You've talked a lot about energy...does that make you a hypocrite?”



“When I get out of the car, of course I’m thinking, is this something that we should do?”



