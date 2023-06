Marc Surer, a tekintélyes Forma-1 szakértő szerint Charles Leclerc számára nagyon jól jönne, ha lenne valóságalapja annak, hogy Hamilton a Ferrarihoz tart.



Nemrég több forrás is arról számolt be, hogy Hamilton számára érdekes lehet a Ferrari egyik ülése. Ezt azóta minden érintett fél megcáfolta, de Surernek szöget ütött a fejében a gondolat, még ha nem is a brit oldaláról nézve.

„Igent kellene mondania egy ilyen lehetőségre!”



„Jelenleg elég zavaros a helyzet a Ferrarinál. Nem látom a reménysugarat. Ha lehetőséget kapna (Leclerc), csapatot kellene váltania! Jót tenne neki.”



„Számára a Mercedes egy ideális lehetőség lenne, talán egy kicsit nyugodtabban versenyezhetne. Persze ne felejtsük el, Russell mellett nem sok nyugalma van az embernek.”

Surer szerint Leclerc problémája az a Ferrarival, hogy maga a pilóta gyorsabb, mint az autó, ezáltal folyamatosan pengeélen táncol, így pedig veszélyesebbek a hibák.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365.hu