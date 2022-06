Bernie Ecclestone azt sugallta, hogy Mick Schumachernek hiányzik apja jelenléte a karrierje döntő szakaszában.



Egyre nő a feszültség a Haas garázsában, mivel Schumacher rossz formája költségesnek bizonyult a csapat számára. Úgy tűnik, hogy Günther Steiner bizalma kezd megrendülni a fiatal németben. Az elmúlt időszakban ugyanis több olyan kijelentést is tett a médiában, amely nem tűnik biztatónak Schumacher számára.

A hónap elején Steiner kijelentette, hogy ő nem lesz „bűnbak” a Haas pilótájának hibáiért.



„Nem én leszek a bűnbak amiatt, hogy Micknél idén nem úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte” – magyarázta Steiner a Sky Deutschlandnak.



„Az, hogy nincsenek pontjai, tény. A két balesete is. Ennek egyetlen csapat sem örülne. De kész nonszensz, hogy Micket hátráltatnák, vagy felesleges nyomás alá helyeznénk.”



„A csapat szándékosan nem tesz tönkre egyetlen lehetőséget sem. Nem történhet velünk jobb, mint Mick pontszerzése. Nincs bajom Mickkel. De meg kell értenie, hogy a Forma-1 versenysport, amelyben mindenkitől elvárják a teljesítményt. Ha átölelem az egyik pilótámat, fél másodperccel sem lesz gyorsabb.”



De Schumacher mellett ott áll a sorozat korábbi vezérigazgatója, Bernie Ecclestone, aki úgy gondolja, ha Michael Schumacher ott lehetne a paddockban, megmutatná Steinernek a helyes irányt.



„Nem tudjuk, mennyire jó vagy rossz az autó. Nagy különbség, hogy az autó stílusa illik-e a vezetési stílusához vagy sem” – mondta a 91 éves szakember a Sport.DE tudósítása szerint.



„Nincs szüksége arra, hogy az emberek folyton ezt mondják neki. Szüksége van valakire, aki segít neki, és nem kritizálja túl sokat. Felveheti-e Günthert, és tanácsot adhat neki, és nem fordítva?”



„Ha Michael itt lenne, megmutatná Günthernek a helyes irányt. Ez sokat segítene.”



Ecclestone arról is töprengett, hogy befolyásolhatja-e Mick Schumacher teljesítményét az, hogy nem biztosított a jövője a sorozatban.



„Ha felzaklatja a csapatot, és kirúgják, akkor a kérdés az: hajlandó-e egy másik csapat bevállalni? Szóval szenved egy kicsit, és reméli, hogy valaki ad neki egy esélyt. Megvan a képessége. És biztos vagyok benne, hogy ez az ő akarata. Arról van szó, hogy van-e olyan csapat, amely el akarja vinni, és megpróbál megbizonyosodni róla, hogy ő olyan jó, mint az apja.”



„Szeretném őt egy másik autóban látni, egy versenyképesebb autóban. Szeretném látni őt az egykori Mercedesben, az jó lenne.”



Ecclestone pozitív példaként említette a Red Bullt, ahol a csapat azon dolgozik, hogy segítse versenyzőit.



„Ott odafigyelnek a pilótákra, és megpróbálják megtalálni a legjobb beállítást a versenyzőik számára. Tehát azt is látják, milyen jó a második pilóta a csapatukban. Nagyon jók, és gondoskodnak arról, hogy az autó illeszkedjen a vezetőhöz.”

Borítókép: Mark Thompson /Allsport/ Getty Images