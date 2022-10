Miközben a Haas pilótakeresése folytatódik, Günther Steiner kizárta annak lehetőségét, hogy a következő szezonban egy újonc legyen Kevin Magnussen partnere.

A Haas csapatfőnöke azután nyúlt vissza a dán tapasztalatához, hogy a viharos 2021-es szezonban két újoncot is kipróbált, Mick Schumacher és Nikita Mazepin személyében. Steinernek azonban többször is fájhatott a feje miattuk az év során. Miután Mazepint a szezon előtt kirúgták, Magnussen rögtön visszacsöppent a csapathoz, ahonnan 2020 végén távozott, és ott folytatta, ahol abbahagyta. A Haas most egyike annak a három csapatnak, amelynek a következő szezonban "szabad" helye van az Alpine és a Williams mellett, és a csapatfőnök Steiner megismételte, hogy nem fogják elsietni Magnussen csapattárásnak kiválasztását.

A hétvégén Szingapúrban Steiner az F1 hivatalos weboldalának nyilatkozva így beszélt a pilóta-dilemmáról.

„Még mindig gondolkodunk, tudjátok, szeretnénk időt szakítani arra, hogy jövőre semmiképp se gondoljuk azt, hogy túl gyorsan döntöttünk. Már nem sok lehetőség és hely maradt. Nincs sok lehetőség, szóval csak biztosak akarunk lenni abban, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amit jövőre nem fogunk megbánni.”

Steiner kijelentette, ha új versenyzőt választanának, akkor annak rendelkeznie kell korábbi paddock-tapasztalattal.

„Azt mondanám, hogy jelen pillanatban végeztem az újoncokkal egy darabig a jövőre nézve. Meg kell néznünk, hogy mi a legjobb a csapatnak, vagy ki a legjobb ember, vagy ki a legjobb versenyző, aki előreviszi a csapatot.”

Daniel Ricciardo a hírek szerint az egyik versenyző, aki szóba jöhet a Haasnál, de Steiner nemrég azt mondta, hogy a csapat nem várja meg, hogy ő maga döntsön a jövőjét illetően.

Borítókép és fotók: Mark Thompson/Getty Images