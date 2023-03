Az Forma-1-es hétvégéken megszokott, hogy különböző programokkal próbálják közelebb hozni a rajongókat a főszereplőkhöz. Nem meglepő módon a Drive to survive egyik legnagyobb sztárjára, Günther Steinerre is sokan voltak kíváncsiak Ausztráliában, akitől kérdezni is lehetett.

Az egyik kisfiú, Noah a klasszikus válaszra volt kíváncsi, de talán nem erre a reakcióra számított:

- Az lenne a kérdésem, hogy ki a jobb versenyző? Kevin Magnussen, vagy Nico Hülkenberg?

- Kérdezd meg anyukádtól: kit szeret jobban? Téged, vagy a testvéredet?

A közönség és Steiner is nevetésben tört ki, így a szituáció sokkal jobban jött ki, a Haas csapatfőnöke pedig ismét megmutatta, hogy a népszerűsége nem véletlen műve. Hogy lesz-e oka örömre a hétvége további részében, kiderül a szombati időmérőn és a vasárnapi versenyen.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365