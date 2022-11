Günther Steiner elárulta, mikor dőlhet el, ki lesz Kevin Magnussen párja a következő szezonban.



A Haas egyelőre még üresen álló ülése hetek óta lázban tartja a Forma-1 rajongóit. A legtöbben arra kíváncsiak, hogy Mick Schumacher kap-e még egy lehetőséget, vagy mennie kell a sorozatból. Természetesen a Haas csapatfőnökét, Günther Steinert az utóbbi időben rendszeresen megkérdezték arról, hogyan gondolkodik a következő szezon előtt, de újra és újra elmondta, hogy nem siet a döntés meghozatalával. Most azonban úgy tűnik, a rajongóknak már nem kell sokat várniuk arra, hogy megtudják az igazságot.

Steiner a Brazil Nagydíj előtt sejtelmesen annyit mondott, már nagyon közel vannak egy bizonyos megállapodáshoz.



„Szerintem elég gyorsan be tudjuk fejezni. Remélhetőleg a jövő héten bejelenthetünk valamit, bármit is teszünk. Ez a célom, de nem ígérek semmit. Remélem (Abu Dhabi) előtt megtörténik” – jelentette ki.



Azt mondom remélem, de ez még nem tény. Küszöbön áll (a döntés). Jelenleg elég elfoglalt vagyok… Biztosak akarunk lenni abban, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg.”



A 2023-as rajtrács utolsó helyét valószínűleg Nico Hülkenberg vagy Mick Schumacher fogja majd betölteni. Mindkét pilóta más-más tulajdonságot kínál, és Steinernek el kell döntenie, hogy szerinte melyik lesz a hasznára a csapatnak abban, hogy még magasabbra jusson.

