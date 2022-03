Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A 26 éves pilóta mögött a Ferrari két versenyzője zárt a második és a harmadik helyen Charles Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. A címvédő Max Verstappen (Red Bull) ötödik lett a gyakorláson, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) csak a hetedik köridőt érte el.

Hamilton csapattársa, a szintén brit George Russell negyedik volt az edzésen, míg Verstappen márkatársa, a mexikói Sergio Pérez 10. lett. A két Ferrari, valamint a két Red Bull a tartósabb, de kevésbé gyors köridőt biztosító közepes gumikeveréket használta a leggyorsabb körében, miközben az első 15 között végző többi versenyautón a gyorsabban kopó, de jobb köridőt biztosító lágy keverékek voltak fent.

