Az Alpine egyike azon csapatoknak, amelyek a 2023-as szezonra megváltoztatták felállásukat. Fernando Alonso úgy döntött, hogy elhagyja az enstone-i csapatot, hogy új kalandba vágjon bele. A spanyol az Aston Martinnál fog versenyezni, miután csapattársával, Esteban Oconnal kissé gyötrelmes véget ért a kapcsolata. Még Otmar Szafnauernek is be kellett avatkoznia, hogy megállítsa a két versenyző közötti csatát.

Akárhogy is van, Ocon harci lelkesedése idén már nem lesz Alonso problémája? Pierre Gaslyé lesz. Ez a francia duó sok beszédtémát ígér. Kezdjük azzal, hogy soha nem voltak igazán „barátok”. Romain Grosjean rámutatott, hogy az enstone-i csapat kockázatot vállalt ezzel a robbanékony párosítással.

„Nem fogok hazudni. Ez rosszul is elsülhet. Ha mindenki a legjobb akar lenni, akkor ez rosszul is elsülhet, de nagyon jól is. Két srác, akik fiatalon nem voltak a legjobb barátok, de mára sokkal érettebbek. Mindketten tudják már, milyen érzés futamot nyerni (Gasly 2020-ban Monzában nyert az AlphaTaurival, Ocon pedig 2021-ben Magyarországon). Az Alpine-nak figyelnie kell a kettőjük kapcsolatát. Ha az egók harca elindul, hogy ki a legjobb francia pilóta a rajtrácson az egyetlen francia csapatban, akkor rosszul sülhetnek el a dolgok" - érvelt a Haas egykori embere a hivatalos YouTube-csatornáján.

Közben Gasly is megszólalt az ügyben. Tudja, hogy Ocon-nal parázs lehet néha a helyzet közöttük, de inkább diplomatikusan viselkedik... és közben elárulja, hogy vannak más párok, akiknek a kapcsolata sokkal bonyolultabb.

„Túl sokat beszélnek erről a kérdésről. Oké, nem vagyunk a legjobb barátok, de jól kijövök Oconnal. Voltunk együtt néhány versenyen, beszélgettünk egymással, és ha körülnézek a paddockban a többi csapattársra, azt gondolom, hogy vannak egyértelműen rosszabb párosok, mint mi. Ha Estebanról és rólam beszélünk, akkor valószínűleg arról a kapcsolatról is beszélhetnénk, ami a paddockban lévő emberek 60%-ára igaz. Szóval nem, minden rendben van. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogunk együtt dolgozni az Alpine-nál.”

Kire utal Gasly? A Haas duója (Kevin Magnussen és Nico Hulkenberg) és a Red Bull duója (Max Verstappen és Checo Pérez) jut eszünkbe. Vagy másokról van szó?

Borítókép: Gongora/NurPhoto a Getty Images