Felipe Massa úgy véli, Pierre Gasly túl jó ahhoz, hogy a Forma-1 legjobb csapatai figyelmen kívül hagyják, miután a Red Bull véget vetett a francia előre lépéséről szóló álmainak.

A Red Bulltól 2019-ben mindössze 12 nagydíj után elkaszált Gasly visszatért a junior csapathoz, ahol nemcsak gyorsaságát, hanem küzdőszellemét is megmutatta. Az AlphaTauri csapatánál elért három dobogós helyezés, köztük a 2020-as Olasz Nagydíj győzelmével azt remélte, hogy mostanra visszatér a Red Bullhoz. Ez nem így volt, és nem is lesz azután, hogy a Red Bull 2023-ra és 2024-re is Sergio Péereznek adott szerződést. Ez azt jelenti, hogy Gasly, bár a következő szezonban az AlphaTaurinál marad, megkezdheti a tárgyalásokat a rivális csapatokkal egy 2024-es versenyülésről.



Fotó: Peter Fox/Getty Images

„Igen, azt hiszem Gasly megérdemel egy esélyt egy nagy csapatnál. Monacóban nagyon gyors volt egész hétvégén. Nem úgy jöttek össze a dolgok számára a stratégia és a piros zászló miatt, de ez megesik. Viszont amilyen teljesítményt mutat már egy ideje, az hihetetlen. Neki is szüksége van egy jó autóra, hogy megmutathassa, képes csúcsautót vezetni és győzelmekért harcolni” – mondta Massa F’TV-nek.

Gasly 2024-es lehetőségei között szerepel, hogy az AlphaTaurinál marad, de a Mercedesnél is felszabadulhat egy hely, mivel Lewis Hamilton szerződése lejár, valamint ott a McLaren, ahol Daniel Ricciardo szerződése jár le 2023-ban.

Borítókép és fotók: Peter Fox/Getty Images