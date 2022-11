A PlanetF1 információi alapján a McLaren nem zárkózik el attól, hogy Ricciardo a csapatnál maradjon, mint tartalékpilóta.

Sokan nem gondolták volna, hogy ilyen végkimenetele is lehet az ügynek, főleg miután az istálló egy jogi hercehurca után közölte az ausztrállal, hogy nem töltheti ki szerződését, mert Oscar Piastrit ültetik a helyére.

Így tehát egyre valószínűbbé vált az, hogy Ricciardo versenyülés nélkül marad 2023-ra, ez mára már gyakorlatilag tényként kezelhető (egyedül a Haasnak van még egy ülése, de ott nem téma Ricciardo szerződtetése).

Később egyre inkább felerősödött a pletyka, hogy Ricciardo a Mercedeshez kerülhet, mint tartalékpilóta, és habár ez a forgatókönyv még mindig nem kizárható, az is benne van a pakliban, hogy marad a McLarennél.

Andreas Seidl, a csapatfőnök nyilatkozata legalábbis erre enged következtetni.

„Ez egy olyan megbeszélés, amit még nem folytattunk le. Nincsenek azonban rossz érzések köztünk és Daniel közt, szóval ez akár lehetséges is lehet.”

Kérdéses azonban, hogy a pilóta megelégedne-e egy ilyen szereppel.

