A Red Bull a szezon elejétől fogva azt kommunikálja, hogy Perez és Max egyenlőek, mitöbb versenyezhetnek egymással, mégis voltak olyan esetek, amik mást sugalltak.

Az istálló Barcelonában és az azeri futamon is csapatutasításokat használt, mindkét esetben Verstappen javára. A Red Bull ezt mindkét esetben versenystratégiai elemnek titulálta. A csapattársakat jelenleg 57 pont választja el egymástól.

A kettőjük közti harmónia eddig megingathatatlannak tűnt, Max egyszer a valaha volt legjobb csapattársának is titulálta Chechót, azonban a 75 éves Fittipaldi mégis úgy véli, közeledik a vihar.

„Nehéz idők jönnek Max-ra! – kezdte a legenda – Azért érzem ezt, mert Perezben most megvan a magabiztosság, a tehetség és a gyorsaság. Többé nem árnyéka Verstappennek, hanem egy valódi erős vetélytárs.”



„Helmut Marko sosem számított rá, hogy Checho ennyire erős lehet, mint most. Ez előbb utóbb versengésbe torkollik majd, ami súrlódásokhoz vezet.”



„Véleményem szerint Perez egyre erősebb, ha pedig a hétvégén győzelemre hajt, meg is verheti Verstappent!”

“You always have two options in motor racing, you can win or you can finish first. It’s your choice”



- Emerson Fittipaldi



