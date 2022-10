Laurent Mekies határozott véleménnyel van a FIA Red Bullra kivetett szankcióiról, amelyek az ő elmondása szerint nem elegendők arra, hogy a megszerzett előnyt ellensúlyozzák.

A FIA pénteki közleményéből kiderült, hogy a Red Bull 2,2 millió dolláros túlköltekezéséért 7 millió dolláros büntetést és 10%-os kutatási és fejlesztési tesztidőcsökkenést kap.

„Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy mit lehet kezdeni plusz 1-2-3 millió euróval – kezdte a Sky Italiának Mekies – Két millió dollár jelentős összegnek számít.”



„Mi a Ferrarinál úgy gondoljuk, hogy ez körönként pár tized előnyt jelent. Így mindenki érzékelheti, mekkora hatása van ennek a futamok és a bajnokság végkimenetelére.”



„Ami a büntetést illeti, két fontos okból nem vagyunk elégedettek vele.”



Christian Horner on Red Bull's #F1 rivals...



"I'm sure for them it [the penalty] won't be enough. I'm sure if you burnt our wind tunnel down it wouldn't be enough." pic.twitter.com/mhE7bHIyl2