Max Verstappen rendkívül jövedelmező szerződésében, amit Red Bull-lal kötött, van egy Helmut Markóhoz köthető kilépési záradék, tudta meg a RacingNews365.

Annak ellenére, hogy a 2028 végéig szóló szerződés a hírek szerint évi 50 millió fontot ér, Verstappen jövője a csapatnál a közelmúltban került a figyelem középpontjába, tekintettel a Christian Horner csapatfőnök körül kialakult botrányra.

Az elmúlt hetekben azonban Horner ellen komoly vizsgálat indult, mert „nem megfelelő viselkedést tanúsított" egy női kollégájával szemben a Red Bullnál. Az 50 éves szakembert végül tisztázták, miután az anyavállalat, a Red Bull GmbH közleményében a bizonyítékok „tisztességes, szigorú és pártatlan" vizsgálatának nevezte.

Huszonnégy órával később azonban egy névtelen forrásból származó e-mail, amely a Horner és az érintett nő közötti állítólagos Whatsapp-beszélgetések fájljait tartalmazta, eljutott az FIA, az F1, a sportág tulajdonosai, a Liberty Media, valamint az F1-es média számos szereplőjéhez.

Horner átvészelte az ezt követő vihart, és kitartott amellett, hogy jelentős támogatást kapott, többek között a családjától és a Spice Girl feleségétől, Geritől, aki úgy döntött, hogy részt vesz a szombati Bahreini Nagydíjon. A pár kézen fogva lépett be a paddockba, később pedig egy csókot váltva fotózták le őket.

| AMuS: At the moment, Max Verstappen is the hottest candidate for the Mercedes seat alongside George Russell. Helmut Marko is concerned that the turbulence in the team could drive away not only Verstappen, but also star designer Adrian Newey and future engine partner Ford.… pic.twitter.com/nWGpoTkOTO

Verstappen édesapja, Jos azonban dühös megjegyzéseket tett - érthetően még a verseny előtt -, azt állítva, hogy a Red Bullon belül feszült a helyzet, és „fel fog robbanni", ha Horner marad a csapat élén.

Verstappen arra utalt, hogy egy „ő vagy mi” forgatókönyv szerint a háromszoros világbajnok fia, Max távozna, ha Horner továbbra is a csapatnál marad.

További olaj volt a tűzre, amikor Jos Verstappent látták beszélgetni a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolff-fal, miközben az is ismert, hogy a Bahreini Nagydíj hétvégéjén az egyik este együtt vacsoráztak, miközben ugyanabban a szállodában szálltak meg.

Úgy tudni, Verstappen jelenlegi szerződésében van egy teljesítményhez kötött kilépési záradék. Azonban teljesen természetes, hogy ennek aktiválására nincs esély, tekintettel arra, hogy az idei szezonban is repülőrajtot vett a domináns bahreini futamgyőzelmével, mivel az RB20-as továbbra is magasabb szintet képvisel a vetélytársainál.

| An exit clause exists in Max Verstappen's contract that allows him to leave Red Bull immediately.



According to this clause, he is free to leave if Helmut Marko leaves Red Bull.



"As far as I'm concerned: I won't stand in Max's way," says Helmut Marko.#F1 pic.twitter.com/NdUQdZPCGl