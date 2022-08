Amint arról mi is beszámoltunk, Sebastian Vettel a Magyar Nagydíj előtt bejelentette, hogy az idei szezon végeztével befejezi pályafutását.

Csapata, az Aston Martin gyorsan megtöltötte a helyét és szerződtették Fernando Alonsót az Alpine-tól.

Az Aston Martin ambíciózus a célokat tekintve, pár éven belül bajnokesélyes csapatot akarnak építeni. Ennek szellemében folyamatosan bővítik a személyzetüket, illetve építik az új gyárépületüket és szélcsatornájukat.

Alonso egyértelműen látja a lehetőséget a zöld autóban, korábbi csapattársa azonban nem. Felipe Massa a Ferrarinál volt a spanyol társa, három szezonon át, taglalja a PlanetF1.com.

Az teljesen világos, hogy az Aston számára miért előnyös ez a megállapodás. Egy több, mint 300 futamon indult, kétszeres világbajnok pilótát hoztak, aki még mindig elképesztő sebességre képes.

Hol éri meg ez Alonsónak?

„Fernando egy csodálatos pilóta, volt szerencsém évekig vele versenyezni. Sokat tanultunk egymástól, szerintem ő az egyik legjobb versenyző jelenleg a mezőnyben.”



„Kicsit furcsálltam, amikor bejelentették, hogy az Aston Martinnál folytatja. Az nem kérdés, hogy az istálló sokat nyer vele, de nem vagyok biztos benne, hogy ez fordítva is így lesz.”



„Fernando számára a legfontosabb az, hogy versenyképes autója legyen és meg tudja mutatni, mire képes. Viszont ha a dolgok nem változnak, ezzel az autóval a 10-12. helyért fog tudni versenyezni, ami nem hiszem, hogy túl érdekes lesz számára.”

Az Aston Martinnak a 2021-es belépése óta egyetlen dobogója volt a Forma 1-ben, jelenleg pedig a konstruktőri bajnokság 9. helyén állnak, 20 ponttal.

