Sergio Perez a szombati monacói időmérőn szerencsétlenül falhoz csapta az autóját, amely ennek hatására jelentősen rongálódott.



A Red Bull csapatfőnöke szerint valószínűleg az egész alvázat cserélni kell majd az RB19-esen, ami nem lesz egyszerű munka, mindössze egy éjszaka alatt.

Perez az esetet követően elmondta, jónak érezte az autót, de egy óvatlan pillanatban elvesztette a kontrollt felette.

"Jól ment, elégedett voltam az egyensúlyozással. Próbáltam fejlődni és megnézni, meddig mehetek. Erről szól a Q1.”



„Bementem a kanyarba, aztán elvesztettem az uralmat a hátsó kerekek felett, majd nem tudtam időben reagálni, így belementem a falba. Nagyon sajnálom a csapatomat!”

Devastation for Checo in Qualifying



A close encounter with the barriers ended his session on a sour note #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/WbW3Rp86wm