Új lebonyolítási rendszerrel kísérletezik a Forma-1 vezetősége a nagyobb izgalom érdekében, amit a pilóták nem mindig fogadnak kitörő lelkesedéssel. Max Verstappennél most arról érdeklődtek, hogy vélekedik az új sprintversenyről.

„Megértem miért vezették be a sprintversenyeket, valószínűleg adnak egy kis izgalmat, de aztán jobban megvizsgálom, és a megmérettetés szempontjából azt látom, hogy az első kör szoros, egy kis lökdösődés itt és ott, néhány kocsi megsérül, jön a biztonsági autó… egy kicsivel több érdekesség.”

The RB19's first visit to the old town in Baku pic.twitter.com/CoQLhcVS3O