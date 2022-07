A hosszabbítás időpontjában Norris kontraktusából volt még hátra, így nem lett volna feltétlenül szükséges a megújítása. A Total.com megkérdezte Seidlt, miért volt fontos akkor megkötni az új megállapodást.

„Hogy valaki kopogtatott-e nálunk Norrisért? Nem!” – válaszolt arra kérdésre, hogy valaki le akarta-e igazolni a pilótát. Korábban ugye lehetett hallani a Red Bull érdeklődéséről is.

„Sok közös sikerünk volt, Norris pedig remek ütemben fejlődik, újoncból az egyik legjobb versenyzővé vált. Csapatként alapvető érdekünk, hogy minél hosszabb ideig együtt tudjunk dolgozni, ezt pedig Norris is így látta.”



„A télen nagyon pozitív megbeszéléseket folytattunk, felvázoltuk neki a várható jövőjét a csapatban, ez pedig elég meggyőző volt neki, hogy hosszútávon is elkötelezze magát velünk. Ez nekünk is egy remek visszajelzés, mert úgy látszik, bízik bennünk és csapatban.”

Norris kora ellenére már negyedik szezonját tölti az F1-ben, így tapasztalt pilótának számít, csapattársa, Daniel Ricciardo pedig igazi veteránként 12. idényét tapossa. Seidlt kérdezték a két pilóta kapcsolatáról is.

„Egy csapattárs mindig jó hatással van egy versenyzőre, de úgy érzem Lando pontosan tudja mire van szüksége, Ricciardo nélkül is.”

