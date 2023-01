Kevin Magnussen úgy véli, hogy az apaság leemelte a válláról azt a súlyt, ami korábban rá nehezedett a Száguldó Cirkuszban.

Magnussent 2020 végén elküldte a Haas, ám egy évvel később visszahívta őt Nikita Mazepin helyére. A dán a kimaradó egy évben számos más sorozatban is kipróbálta magát, és a magánéletében is nagy változás következett be, ami saját bevallása szerint hatással volt a karrierjére. Ekkor született meg ugyanis első gyermeke, Laura.

„Mindannyian tudjuk, hogy a Forma-1-ben nagy a nyomás. Azt mondanám, hogy a legnagyobbak, legalábbis számomra, a saját elvárásaim. Gyermekkorom óta azt gondoltam, a Forma-1-ben és az életben is az a legnagyobb dolog, ha világbajnok leszel, de most rájöttem, ez nem így van” – mondta a GP Fans-nek.

„Az, hogy apa lettem, eltávolította rólam a nyomást, és ez nagyon pozitív dolog, mert most már sokkal jobban élvezem a Forma-1-et. Amikor még a régi gondolkodásmódommal néztem a dolgokat, mindig nagyon ijesztő volt itt lenni” – tette hozzá.

„A magamra helyezett nyomás miatt féltem, hogy nem leszek képes boldoggá válni, ha nem érek el sikereket a sportban, ami természetesen nagyon nehéz. És akkor még mások is nyomást helyeznek ránk. A sport sok szempontból nagyon kemény verseny.”

„Számomra ez valóban pozitívum volt. Sokan viccelődnek azzal, hogy egy-két tizedbe kerül, ha apa leszel, de ez biztosan nem így van. Szerintem ez fordítva van.”

„Mindig is szerettem ezt a sportot, de a sport iránti szeretetem most virágzik, mert semmi nem húzza le. Nincs akkora teher a vállamon. Még mindig nagy elvárásaim vannak magammal és nagy ambícióim, de ez más. Minden rendben. Boldog vagyok."

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor