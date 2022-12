Változik a Forma-1 2023-as versenynaptára, mivel a Kínai Nagydíj kikerül belőle. Az ország a koronavírus megelőzésére szolgáló szabályozások miatt nem alkalmas a hétvége megrendezésére, ezért zsinórban harmadik éve törlik a futamot.

A szervezők mindenképpen szerettek volna a helyére egy másik helyszínt találni, mivel így egy négyhetes kimaradás lenne a naptárban.

A PlanetF1 értesülései szerint a legvalószínűbb opció az, hogy Portimao, azaz a Portugál Nagydíj tér vissza a versenynaptárba.

Portugália utoljára 2021-ben rendezett futamot, szintén beugrósként.

A hír jól csenghet Lewis Hamilton számára, aki mindkét utóbbi években rendezett portugál futamot megnyerte.

NEWS| F1 is set to replace the Cancelled Chinese GP with a round at the Portimao circuit. A small issue is that the WEC currently has a race on that same weekend (14-16 April) so either F1 will force the WEC to move its face or will have to find a different weekend to race on pic.twitter.com/HFoUrAWyjF