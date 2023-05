A Mercedesnek a Miami időmérő sem sikerült a tervek szerint, ugyanis Lewis Hamilton csak a 13. helyen végzett, így a Q3-ba sem jutott be. Habár Russell teljesítménye elég volt egy hatodik helyre, a paddockban elégedetlenek a teljesítmény miatt és aggódnak.



Toto Wolff, az ezüst nyilak csapatfőnöke sem rejtette véka alá csalódottságát, ugyanis hosszasan panaszkodott a csapat teljesítményére.

„Ez nem egy jó autó. Mindenhol megvannak a gyengeségei, rossz a tempó, és nem tudjuk miért. Ez a teljesítmény nagyon rossz volt.”

„Rosszabb, mint valaha is gondoltam volna… 12 hónap telt el a legutóbbi Miami Nagydíj óta, és mindössze azt sikerült elérnünk, hogy ne szitáljon az autó.”



„Az autónk nem elég gyors, és nem tudjuk miért. A szabadedzésen elől voltunk, az időmérőn pedig 6. és 13. hely. Ez nem elfogadható.”



„Nem értjük az autót, ez pedig egy szemétkupaccá teszi azt.”

A Miami Nagydíj vasárnap 21.30-kor veszi kezdetét.

