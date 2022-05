Fernando Alonso üdvözölte a középmezőnyben Lewis Hamiltont, és kijelentette a győzelem kulcsa egy ütőképes versenyautó.



Fernando Alonso 2005-ben és 2006-ban dicsőséges napokat élt meg, amikor világbajnok lett a Renault-val. A most 40 éves spanyol veterán jelenleg az összetett 16. helyén áll és mindössze 2 pontot tud felmutatni. A mezőny egyik legtapasztaltabb pilótája tisztában van vele, hogy a tehetségen és a szorgalmon kívül a győzelemhez elengedhetetlenül szükséges egy hibátlan autó.



Lewis Hamilton az elmúlt években elsöprő győzelmeket aratott, ami miatt a világ egyik legjobb pilótájának kiáltották ki, Alonso szerint azonban a hétszeres világbajnok sikere inkább az általa vezetett autóknak volt köszönhető, mintsem a brit volán mögötti minőségének.



"Ez a sport természete" - mondta Alonso a BBC Sportnak .

„Néha jobb autód van, néha nem olyan jó autód, de mindig küzdened és fejlődnöd kell. Idén azt látjuk, hogy a pilóta nagyon fontos az F1-ben, de nem döntő.”



"Lewis olyan jól vezet, mint az elmúlt nyolc évben. Uralkodott a sportágban, és megdöntötte az összes rekordot, és több mint 100-szor volt pole-ban. És most megtesz egy nagy kört - ahogy Ausztráliában vagy valahol mondta -, és egy másodperccel lemarad. Szóval, igen - üdvözöllek."



Alonso ugyanakkor átérzi Hamilton helyzetét, és úgy gondolja a sportág természete olyan, hogy minden rosszat és minden jót is csak a pilótához kötnek.



„Ez a Forma-1. A számokat tekintve nem lesz tisztességes sport. Ez egy csapatsport, és ezt hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, főleg, ha sikereket érünk el. Nagyon örülünk annak, amit elértünk, de az összes győzelmet a sofőrhöz kötik, még akkor is, ha megpróbálja megosztani a csapattal.”



"Ez történt velem, amikor megnyertem a két világbajnoki címem. Megvertem Michael Schumachert. Ez nagy téma volt, de az autóm megbízhatóbb volt abban az időben, és nagyon jó teljesítményt nyújtott, és nem lehet dicsérni. És ez Lewis esetében is ugyanaz. 100-nál több pole pozíciót szerezni az F1-ben elképzelhetetlen dolog. Sok-sok éven át a legjobb autóval és fejlesztéssekkel kell rendelkezned” -zárta szavait.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images