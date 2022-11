Sebastian Vettel alig várja, hogy egy kis időt töltsön a Forma-1-től távol, ám ő is jól tudja, hogy ez nem lesz egyszerű.

Amikor a szezon végén Vettel visszavonul, több mint 300 futamával ő lesz a hetedik legtapasztaltabb pilóta az F1 történetében.

A német pilóta a Spiegelnek nyilatkozott, és elismerte, nem számít arra, hogy egyszerű lesz számára a visszavonulás utáni időszak.

„Szeretném kizárni, hogy visszatérek, de nem tehetem.” – kezdte a 35 éves pilóta.

„Ez egy olyan sport, amelyhez két év múlva is vissza tud térni az ember. Szeretném azonban, ha két év múlva is azt tudnám mondani, hogy köszönöm, nem hiányzik a versenyzés.”

„Én biztosan nem az leszek, aki a kamerák előtt áll mikrofonnal és okoskodik.”

„Abban sem vagyok biztos, hogy akarok majd futamokat nézni. A Forma-1 volt az életcélom 16 évig. Most titkon azt várom magamtól, hogy képes leszek teljesen enélkül élni. Mint egyfajta rehabilitáció.”

