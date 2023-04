Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke 2014-ben nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy leigazolják Max Verstappent az akadémiájukra. Akkor a holland pilóta a Red Bullt választotta, ami pedig azóta történt, már történelem.



Wolffnak az energiaitalosok szintén osztrák vezetőjével, Helmut Markóval kellett összecsapnia Max kegyeiért, utóbbi azonban olyat ígért neki, amit Toto nem tudott tartani.

A Motorsport.com-nak adott interjújában elárulta, Marko egyből ülést tudott adni az AlphaTaurinál Verstappennek, ezzel pedig nem tudott versenyezni a Mercedes.

„Max nyilvánvalóan egy izgalmas talentum volt, de akkoriban csak a GP2-ben tudtunk neki ülést ajánlani.”



„Helmut megígérte neki, hogy helyet kap a Forma1-ben, ezzel pedig nem tudtunk versenyezni. Végül én is azt tanácsoltam neki, válassza azt az utat.” – ismerte be Wolff.

| Max Verstappen was very close to joining Mercedes, Toto Wolff revealed:



Toto Wolff acknowledges their interest in the Dutchman: "We had Lewis and Nico and both had long-term contracts, Max was clearly an interesting young man, but at that time we could have offered him a…