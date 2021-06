A nemzetközi sajtó a mexikói Sergio Pérez győzelme helyett főként az esélyes Lewis Hamilton, illetve Max Verstappen kudarcát taglalta a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíj másnapján.

Anglia:

The Guardian:



"Eddig elképzelhetetlen volt, hogy Lewis Hamilton akár csak az ujját rosszul helyezze a kormányra, mert mindig biztos csuklómozdulatokkal kormányozta autóját. De Bakuban egy pici hiba is drágának bizonyult. A pilótát és a Mercedest sokkolta az eset, mivel jelentős előnyre tehettek volna szert a vb-pontversenyben. Ez az előny eltűnt a fékporfelhőben, amikor a varázslat ez egyszer Hamilton ellen fordult."



The Sun:

"Max Verstappen úton volt a diadal felé, amikor kiesett, míg Hamilton túl keményen vezetett az újraindulást követően, és a mezőny végére esett vissza."



Spanyolország:

Marca:

"Verstappen egyáltalán nem volt elégedett azzal, ami Bakuban történt..."

Ausztria:

"Micsoda bosszúság az újonc Mick Schumacher számára! A problémát csapattársa, Nyikita Mazepin manőverje okozta, de a +kis Schumi+ végül tudott nevetni, mivel 13. lett, és ez F1-es pályafutása eddigi csúcsa."



Svájc:

Tages-Anzeiger:

"A holland szinte a végéig vezetett, aztán a falban végezte. Hamilton nem tudott ebből profitálni, mivel rossz gombot nyomott meg a kormányán."

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images)