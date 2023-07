„Szeretném megköszönni Nycknek a Scuderia AlphaTauri csapatnál töltött értékes munkáját, a jövőre nézve minden jót kívánok neki” - nyilatkozta az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost keddi közleményében.



Tost egyúttal köszöntötte is az utódot: „[Daniel] vezetési képességeihez nem fér kétség. Már sokunkat ismer, így a beilleszkedése könnyű és egyszerű lesz. A csapat is sokat profitál majd a tapasztalatából, hiszen nyolcszoros Formula1-es futamgyőztes.”



A RedBull Racing csapatfőnöke, Christian Horner is megszólalt, aki szerint nagyszerű volt látni, hogy Ricciardo a versenyzéstől való távolléte alatt sem veszített a formájából.

Almost done, Silverstone ????????



We’ve got Daniel driving the RB19 as part of a @pirellisport tyre test ???? pic.twitter.com/i4n1SELiIK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 11, 2023



„A mai silverstone-i gumiteszt során elért ideje extrém módon versenyképes. Kifejezetten lenyűgöző vezetés volt, izgatottan várjuk, hogy mit hoz a szezon hátralévő része Daniel számára a Scuderia AlphaTauri csapatánál” – tette hozzá.



Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365