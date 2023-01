Lewis Hamilton édesapja, Anthony sokban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen magaslatokba emelkedjen a brit pilóta, de egy ponton mégis megromlott a kapcsolat közte és a hétszeres világbajnok közt. Arról, hogy ez miért alakult így, Lewis Hamilton az On Purpose podcastban mesélt.



„Volt egy szakasz, amikor pámnak négy munkahelye volt, csak azért, hogy mi gokartozhassunk. Amikor elkezdtünk gokartozni, az emberek többsége munkáscsaládból származott” – magyarázta Hamilton.

„Aztán persze van néhány tehetősebb gyerek, akiknek valamivel jobb lehetőségek voltak a felszerelés, a mechanika és az ehhez hasonló dolgok terén. Nekem eközben apám volt a szerelőm. Csak ő és a mostohaanyám, Linda segített. Utóbbi gondoskodott arról, hogy mindig megfelelő ruha legyen rajtunk, együnk és ne felejtsük el a hidratálást.”



„Szóval a versenyek családi kirándulássá válta. Együtt utaztunk, és vittük az öcsémet is, aki hatalmas inspirációt jelentett számomra. Hétéves koromban született agybénulással, de ma már beszél és versenyez. Mindennel dacolt. Annak ellenére, hogy hét évvel fiatalabb nálam, még mindig nagy inspirációt jelent számomra” – mesélte Hamilton a kezdetekről, majd azt is kifejtette, miért érezte úgy, hogy menedzserként szakítania kell az apjával.



„Végi az apám az volt a menedzserem, és eljutottunk a Forma-1-be, ahol olyan keményen dolgozott” – magyarázta Hamilton.



„A munkabírása inspiráló volt számomra. Motivált, hogy láttam milyen keményen dolgozik, milyen korán kel, a garázsban fejezi be a napot és csak keveset alszik, hogy felkészüljön a hétvégére. Ő rakta össze a teherautót, hogy mindenhova eljuthassunk. Szerelt és tanulta a szerelést, hogy jobbá váljon. Egészen fenomenális volt ezt látni.”



„De azt hiszem, nehéz volt kimutatnia felém a szeretetét. Néha egyszerűen csak ölelésre vágysz apádtól.”



„De aztán hirtelen minden nagyon intenzívvé vált, mikor bekerültem a Forma-1-be. Hirtelen bedobtak a mélyvízbe. Amikor az ember gokartozik, nem tanulja meg, hogyan kezelje a médiát. Szó szerint egy gödörben éreztem magam, és csak apám volt az, aki képviselt, míg az utazásainkat a mostohaanyám intézte.”



„De nem volt PR-om, nem volt senki, aki segített volna megvédeni a dolgoktól vagy felkészíteni arra, ami rám várt. Vezetni jól vezettem, de ezek a dolgok hibádztak. Hirtelen minden médiafigyelem rád irányul, de te csak menetközben tanulod meg ezeket a dolgokat. Szerintem ez egy fiatalnak nagyon nehéz.”



„Megpróbálsz hétköznapi életet élni, de körülötted semmi nem normális. Az egyik. Ebben a szakaszban nagyon összekülönböztünk apámmal. Azt akartam, hogy csak az apám legyen, akivel jól érzem magam és együtt nevetek.”



„De ilyen régóta nem volt, ezért végül úgy döntöttem elválnak az útjaink, és azt mondtam neki, elkezdek néhány döntést egyedül meghozni, és egyedül javítom ki a hibákat, amiket elkövetek” – magyarázta a szakítás körülményeit, majd arra is kitért, döntése után egy kicsit elhidegültek egymástól.



„Határozottan volt olyan időszak, amikor kevesebbet beszéltünk. De mindketten keményen dolgoztunk, hogy újra együtt legyünk, és most nagyon jó kapcsolatunk van. Ő az első, akit fel akarok hívni, amikor befejezek egy versenyt. Mivel tudom, hogy tudja, milyen ez, mert az első naptól kezdve ott volt.”



A 2021-es Abu Dhabiban elszenvedett bajnoki veresége után Hamiltont édesapja ölelte át a boxutcában. Annak ellenére, hogy közel 40 éves, Hamilton elárulta, hogy továbbra is rendkívül fontos számára, hogy apja megnyugtassa.



„Vannak napok, amikor úgy érzem, hogy nem vagyok elég, vannak napok, amikor nem érzem magam elég jónak. Az emberek azt mondják: igen, de nyertél hét világbajnoki címet, de még mindig vannak napok, amikor felteszem a kérdést, még mindig lehetek a legjobb Gyakran zajlik le bennem ez a beszélgetés, de apám is ott van velem. Néha mondok valamit, ami talán nem a legpozitívabb. És az, aki megerősíti, hogy még mindig tudok hinni önmagamban.”



„Annyira fontos, hogy az emberek ilyen emberek legyenek körülöttünk” – zárta szavait.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images