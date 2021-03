Sebastian Vettel és Carlos Sainz is meg van győződve róla, hogy a Mercedes a kevésbé jól sikerült tesztnapok ellenére Bahreinben már a dobogó legfelső fokáért harcol majd.



Az idén csak három napból álló tesztsorozat a regnáló világbajnok istálló számára nem éppen a tervek szerint alakult. Az első napon Valtteri Bottas sebességváltója hibásodott meg, ami miatt a finn csak kevés időt tudott a pályán tölteni. Vasárnap fordult a kocka, ekkor Lewis Hamilton vesztegelt több, mint egy órát a bokszban, mielőtt nekilendült volna. A brit alatt a tesztelés során többször is megcsúszott autója, és látszott, hogy a kormányozhatóság szempontjából nem minden tökéletes.



Vettel ennek ellenére úgy gondolja, a Mercedes nem a mezőny hátsó szektorában helyezkedik majd el az első versenynapon.



„Valószínűleg nem sportszerűtlen, ha azt mondjuk a Mercedesnek nem volt meg az a sok kilométere, mint az elmúlt években. De akkor is biztos vagyok benne, hogy az első futamon rendben lesznek. A Red Bull pedig azt csinálja, amit állítanak: kihívást jelent majd. Úgy gondolom, hogy a Mercedes, vagy a Red Bull lesz a legjobb.”



A Williams pilótája George Russel szinte visszhangként ismételte Vettelt.



„Nem igazán néztem az élvonalban lévő srácokat, de megkérdeztem őket, hogy ment. Ezek a Mercedesek. Jók lesznek. Biztos vagyok benne.”



Carlos Sainz, a Ferrari versenyzője szintén visszautasította az istállóval kapcsolatos negatív hangokat.



„Semmit nem hiszek el a Mercedesről, sem arról, amit a többi csapatból látok. Ez még túl korai.”



„A Red Bull jól néz ki, és biztos vagyok benne, hogy a McLaren is ott lesz. Az autó kisebb motorja lehetővé teszi az autó aerodinamikájának javulását, és hogy minél több erővel rendelkezzen, egyre jobb és jobb lesz.”



"Tehát a McLaren előrelép. Az Alpine sem néz ki rosszul, és most itt az ideje, hogy megvárjuk és megnézzük, mire képes a Ferrari" - zárta szavait.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images



Forrás: f1i.com