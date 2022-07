Habár összességében több győzelme van Leclercnek, a PlanetF1 felhívja a figyelmet arra, hogy mindkét pilótának volt több alkalom is, amikor nem tudtak befejezni 1-1 futamot.

A Ferrari egyértelművé tette, hogy nem hajlandóak kijelölni első- és másodikszámú pilótát, ezzel pedig az istálló korábbi pilótája, Felipe Massa is egyetért.

Az istálló mindkét versenyzője elmondta, maximálisan tiszteli a másikat és egy ilyen horderejű döntés nem származhat mástól, mint Binottótól.

„Minden hétvégére úgy érkezem, hogy szabadon harcolhatok Charles-szal, habár nagyon tisztelem is őt. Remélem, ha a pilótafelállás bárhogyan is megváltozik, egyenesen közlik majd velünk.”

