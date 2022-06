Jenson Button elemezte Lewis Hamilton szezonját, és a brit esetleges jövőjére is kitért.

A Mercedes problémái jól láthatóak voltak a szezon első felében. Bár úgy tűnik, hogy a barcelonai fejlesztések meghozták a javulást, ugyanakkor a két autó sebessége még mindig elmarad a Ferrarikétól és Redd Bullokétól. A korábban sok évet alsóbbrendű autókban versenyző George Russell jobban viseli a nehézségeket, mint Lewis Hamilton, aki láthatóan szenved a gyengébb teljesítményű autó miatt.



Russell remeklése és Hamilton nehézkes kezdése miatt egyre többen megkérdőjelezik a hétszeres világbajnok motivációját. Hamilton helyzetéről most egykori csapattársa, Jenson Button beszélt a Virgin Radio The Chris Evans Show című műsorában.



„Lewis számára az a nagy változás, hogy olyan autót vezet, amely az ő világában nem versenyképes” – mondta az interjú során Button.



„2014 óta küzd a világbajnoki címért, és most jött a csapattársa, a fiatal, felkapott George Russell, aki versenyképes.”



„Mivel George egy olyan autót vezet, ami valójában jobb, mint amilyenhez szokott, ez önbizalmat adott neki, és egy kicsit jobban tudja nyomni, míg Lewis valószínűleg nem bízik annyira az autóban, hogy ki tudja hozni belőle a maximumot" – magyarázta.



Russell valóban zseniális eddig ebben a szezonban. A brit mind a hét eddigi futamon a legjobb ötben végzett. Ezzel a 24 éves pilóta az egyetlen, akinek ez sikerült. A legutóbbi versenyhétvégén Russell ötödik lett, míg csapattársa csak a nyolcadik helyre ért oda.



„Ha van néhány rossz versenyed, az lelkileg fáj. Ez egy szellemi sport, nem csak fizikai. Lewis, mint mindannyian tudjuk, a világ egyik legjobbja, ha nem a legjobb a Forma-1-es autó vezetésében” – mondta Button arról, hogy Russell remeklése milyen hatással ehet a hétszeres világbajnokra.



„Újra versenyképes lesz, ha az akar lenni. Ez a lényeg: talán azt hiszi, hogy a karrierje véget ért, és valami mást akar csinálni. Ki tudja?” – tette fel a kérdést.



„De Lewis, ha olyan autója van, ami elég jó ahhoz, hogy nyerjen, versenyeket fog nyerni” – jósolta Button, aki 2010 és 2012 között Hamilton csapattársa volt a McLarennél.



A hétvégi, 2022-es Azerbajdzsáni Nagydíj előtt Russell 84 ponttal a negyedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben és 30 ponttal többje van, mint csapattársának.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images