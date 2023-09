Már csak hat futam van hátra a Forma-1 idei szezonjából, azonban még mindig megvan az esélye annak, hogy valakinek a büntetőpontjai miatt ki kell hagynia egy futamot.



A Red Bull pilótája, Sergio Perez élen jár a büntetők tekintetében, ugyanis Lance Strollal együtt 7 pontjuk van, de a mexikóinak sokkal később „járnak le” ezek, mint az Aston Martin pilótájának.

Büntetőpontokat egy versenyző a futam alatt elkövetett kihágásai alapján kaphat, súlyosságtól függően. Ezek a pontok a kiszabástól számított egy év után évülnek el, tehát nem szezonhoz, hanem naptári évhez vannak kötve. 12 büntetőpont összegyűjtése jelenti azt, hogy a pilótának ki kell hagynia egy futamot. Ez egyelőre senkit nem veszélyeztet komolyabban, de Pereznek azért vigyáznia kell.

Max Verstappennek jelenleg 2 pontja van, de ezeket még tavaly szedte össze, amikor a Brazil Nagydíjon Hamiltonnal ütközött. A britnek 4 pontja van, az idei Olasz Nagydíjon a Piastrival történt incidens, illetve a Belga Nagydíjon a Perezzel történt koccanás kapcsán kapta őket.

Vannak olyanok is, akiknek még mindig vannak érvényes büntetőpontjai, holott már nem is versenyeznek az F1-ben. Ide tartozik Latifi, Mick Schumacher, de Nyck de Vries is.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365