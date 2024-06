Az FIA hivatalosan is bemutatta a régóta várt F1-es szabályokat a 2026-tól kezdődően.

A teljesen új erőforrás- és futóműszabályokat úgy tervezték, hogy versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövőt biztosítsanak az F1 számára.

A technikai és erőforrás-szabályozási változtatásokat az F1 és az FIA közösen dolgozta ki, és a jelenlegi 10 csapat is beleszólhatott a döntéshozatali folyamatba.

A szabályokat most még jóvá kell hagyni, amikor az FIA Motorsport Világtanácsa 2024. június 28-án összeül.

A szabályok bejelentésével egy időben az FIA közzétette az első képeket is az új generációs autóról. Ami különösen szembetűnő, az az első szárny, amely nagyon hasonlít a korábbi korszakok, különösen a 2000-es évek elejének első szárnyaira.

A vastagabb orral kombinálva a frontális renderelés egy terjedelmesebb hátsó szárny benyomását kelti. Oldalról nézve azonban inkább a jelenlegi megközelítéshez hasonlít.

Általánosságban elmondható, hogy az autók kisebbek és rugalmasabbak lesznek. Az autók „mozgékonyabbá” válásának részeként a súlyukkal is foglalkoztak.

All the angles!



A peek at Formula 1 cars from 2026 onwards #F1 @fia pic.twitter.com/HfbmZG6mPh