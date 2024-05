Alex Albon a Williams csapathoz kötötte a Forma-1-es jövőjét, mivel többéves hosszabbítást írt alá a grove-i bázisú alakulattal.

Az új szerződés azt is jelenti, hogy Albon a 2026-ban életbe lépő új technikai szabályok korszakát is a Williamssel vág neki.

Az előző szerződése 2025 végéig szólt volna, de felmerült a kérdés, hogy már előtte távozhat-e egy másik csapathoz.

Azonban minden pletyka elült, mivel Albon új szerződést kötött a Williamsszel, amelyhez eredetileg 2022-ben csatlakozott.

Albon legjobb eredménye a Williamsnél egy hetedik helyezés, amit 2023-ban kétszer is elért.

A thai-brit pilóta a Red Bullnál Max Verstappen mellett eltöltött rövid idő után csatlakozott az ex-világbajnokokhoz.

A Williams az elmúlt néhány F1-es szezonban a mezőny hátsó részében versenyzett, a csapat pedig többéves szerződéssel jelezte, hogy Albon kulcsszerepet játszik az előrébb jutásban.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy a Williams Racingnél maradhatok, és továbbra is egy ilyen tehetséges és elkötelezett csapattal dolgozhatok” - mondta Albon.

New contract, same passion, same goal! I really believe in this team and the journey we are on together. The potential is there, so let’s get to work @WilliamsRacing pic.twitter.com/od6tenSENc