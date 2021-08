Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A négyhetes szünet utáni első gyakorláson az időjárási körülmények megnehezítették a versenyzők dolgát, időközönként eleredt az eső, de a pályán így sem mindenhol volt nedves az aszfalt.



Emiatt néhányan meg is pördültek, csúsztak a kanyarokban, és a mért körök sem úgy jöttek, mint ideális körülmények között. Az edzés második felére már kisütött a nap, de az utolsó, mindig érdekes pár percre ismét közbeszólt az időjárás.



Bottas mögött másodikként a holland Max Verstappen (Red Bull), harmadikként pedig a francia Pierre Gasly (Alpha Tauri) végzett. A Ferrari két versenyzője, a monacói Charles Leclerc a negyedik, míg spanyol csapattársa, Carlos Sainz Jr. az ötödik köridőt autózta, és a legjobb hat közé befért még a Red Bull mexikói pilótája, Sergio Pérez is.



A címvédő és hétszeres világbajnok, az idei pontversenyben is éllovas brit Lewis Hamilton (Mercedes) 17 kört ment ugyan, de a 18. helyen zárva csak a Haas két pilótáját tudta megelőzni.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):



1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:45.199 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:45.363

3. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:45.699

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:45.818

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:45.935

6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:46.127

A további program:



péntek:

2. szabadedzés 15.00



szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő 15.00



vasárnap:

a futam 15.00

