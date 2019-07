Georg Seiler, a Hockenheimring versenypálya igazgatója kevés esélyt lát arra, hogy jövőre is rendezzenek Forma-1-es futamot.

Seiler elárulta, hiába vannak állandóan tárgyalásban az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával, csak a távoli jövő kerül szóba a megbeszéléseken, a szerződés meghosszabbításáról viszont még nem egyeztettek.

"Úgy tűnik, hogy 2020-ban nem lesz Német Nagydíj. A naptárban 21 helyszín szerepel, jövőre belép Hanoi és Zandvoort, így a mostaniak közül lesznek kiesők. Barcelona, valamint Mexikóváros a jelöltek közé tartozik, és úgy néz ki, mi is" - mondta az igazgató, aki augusztus végén nyugdíjba vonul.

Hozzátette: mivel nincs semmi végleges az ügyben, még bármi megtörténhet.

"Tavaly is csak szeptemberben vagy októberben tudtuk megkötni a szerződést 2019-re. Van tehát némi remény, de most mégis kevés esélyt látok a folytatásra" - közölte Seiler.

A hockenheimi pályát 1932-ben építették, 1970-ben rendezték rajta az első F1-es versenyt. Egy év kivételével 1977-től 2006-ig adott otthont a Német Nagydíjnak, amelyet azt követően felváltva rendezett meg a Nürburgringgel. Négy évvel ezelőtt azonban már kimaradt a naptárból a Német Nagydíj, miután az akkori tulajdonos Bernie Ecclestone egyik németországi pályával sem tudott megállapodni.

Az idei vb-sorozatban vasárnap kerül sor Német Nagydíjra.

