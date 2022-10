Mattia Binotto úgy véli, Sergio Pérezre dupla büntetést kellett volna kiszabnia az FIA-nak, mivel kétszer is megszegte a Safety Car mögötti távolságtartásra vonatkozó szabályt.



A Szingapúri Nagydíjon Sergio Pérezt intették le elsőként, igaz a mexikói sokáig nem lehetett biztos a győzelmében. A pilótával szemben ugyanis vizsgálatot indított az FIA, mivel megsértette a sportszabályzatának 55.10-es cikkelyét, amely szerint a versenyzőnek 10 autóhosszon belül kell maradnia a biztonsági autóhoz képest. Pérez ügyében végül a futamot követően döntöttek. Ez alapján a pilóta 5 mp-es büntetést kapott, ez azonban nem befolyásolta a sorsát, mivel 7,595 másodperces előnnyel intették le.



A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban úgy véli, az FIA-nak dupla büntetést kellett volna kiszabnia a mexikóira, mivel mindkét biztonsági autós fázis alatt megszegte a szabályt.



„Kétszer követett el szabálysértést a Safety Car mögött, kétszer kellett volna kiszabni rá a büntetést. De meg kell bíznunk a döntésükben” – mondta a Ferrari csapatfőnöke a Sky Sportsnak

.

„Két különböző biztonsági autós fázis alkalmával is elkövette ugyanazt a hibát, mivel túl messze került az autótól. Ha a hasonló eseteket veszem alapul, mint például Giovinazzi 2019-es, 5 másodperces büntetését, akkor úgy gondolom, hogy 10 másodperces vagy egy áthajtásos büntetést kellett volna kapnia” – tette hozzá, majd azt is kifejtette, nem tartja jónak, hogy a bírák csak a futam után hozták meg a döntést.



„Sajnáljuk, hogy ez a döntés nem a verseny alatt született meg, mert ez nemcsak a dobogóra, hanem a verseny alakulására is kihatással volt, mivel Charles Pérez közelében próbált maradni, így elkoptatta a gumiját” – mondta.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor