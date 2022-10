A kaotikus Japán Nagydíjat követően Mattia Binotto, a Ferrari csapatvezetője ingerülten nyilatkozott.

A Ferrari versenyzője, Charles Leclerc az újraindítást követően, az utolsó körben levágott a sikánt, miközben Sergio Perezzel szemben védekezett. A monacói ezért ötmásodperces időbüntetést kapott, amit az olaszok csapatfőnöke több indok miatt is nehezményez.

„Alig van kedvem bármit mondani. Szerintem a FIA döntése nevetséges és elfogadhatatlan!” – kezdte Binotto.

„Korábban végtelenül hosszúra nyúlt egy-egy incidenssel kapcsolatban a döntés, most mégis képesek voltak ezt pár másodperc alatt megtenni.”



„Charles nem szerzett előnyt a manőverével. Fogunk erről beszélni a megfelelő helyeken, de abszurd, hogy mindennemű meghallgatás nélkül döntést hoztak.”



„Szegény Perezzel órákig szórakoztak Szingapúrban, itt pedig hasonló súlyú esetet azonnal eldöntöttek.”

