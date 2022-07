A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto megvédte Charles Leclercet a Francia Nagydíjon elszenvedett balesete után.



Az előző futam legnagyobb vesztese a monacói versenyző lett, azt követően, hogy a verseny egyharmadánál vezető pozícióból kellett kiszállnia, mivel a korlátba kormányozta autóját. Bár először technikai problémára gyanakodtak, később Leclerc elismerte, saját hibájából vesztette el az uralmat járműve felett. Nem ez volt azonban az egyetlen balesete az idei szezonban, Imolában egy előzési kísérlet során ütközött a falnak.



Bár nem Leclerc az első pilóta, akivel ez előfordul, ő mégis kritikus önmagával.



„Azt mondtam, hogy a legmagasabb szinten teljesítek pályafutásom során, de ha továbbra is elkövetem ezeket a hibákat, akkor nincs értelme" – mondta.



„Ha továbbra is ilyen hibákat követek el, megérdemlem, hogy ne nyerjem meg a bajnokságot” – tette hozzá.



Binotto ugyanakkor a védelmébe vette a versenyzőt és kijelentette, tisztességtelennek tartja azokat a kijelentéseket, melyek szerint Leclerc sorozatos balesetező.



„Úgy gondolom ez egy kicsit igazságtalan ítélet” – mondta.



„Szerintem biztosan a határon vezetett. Vannak dolgok, amik megtörténhetnek, ha a határig hajt. Miért történt, van-e még valami? - szánunk rá időt, hogy megbeszéljük és ítélkezzünk, de jelenleg nincs okunk őt hibáztatni.”



„Biztos vagyok benne, hogy tanulni fog. Mindig is láttuk, hogy Charles nagyon erősen és jól reagál, ha hibázik. És egészen biztos vagyok benne, hogy erősebben és éhesen tér vissza Magyarországra.”



Az olasz ragaszkodott ahhoz is, hogy a Ferrari teljes mértékben bízik a 24 éves pilótában.



„Charles bajnok, ebben a csapatban soha senki nem kérdőjelezi meg, mindannyian teljes mértékben megbízunk benne” – mondta a Corriere dello Sportnak.



Binotto azt is elismerte, hogy a vasárnapi csalódást keltő futam után nehezebb lesz Leclerc számára.



„Most minden bizonnyal bonyolultabb, de nem lehetetlen” – mondta.



„Mindent össze kell raknunk, szerencsét és ügyességet” – tette hozzá



Leclerc 10 futammal a szezon vége előtt 63 ponttal van lemaradva az élen álló Max Verstappentől.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images