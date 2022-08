Felipe Massa szerint a Ferrari csapatfőnöke Mattia Binotto meg fogja fizetni az árát, ha nem változtat.



Az olasz istálló hosszú éveken keresztül nem tudott olyan ütőképes autót összerakni, mint idén. Ennek ellenére a csapat mind az egyéni, mind pedig a konstruktőri világbajnoki tabellán jócskán elmarad a Red Bulltól. Binotto és segítői számos hibát követtek el a versenyek során, aminek következtében Charles Leclerc és Carlos Sainz is többször elveszített legalább egy pozíciót.



A stratégiai hibák miatt a csapatot számos kritika érte, Binotto ugyanakkor megvédte annak tagjait, és úgy vélekedett, hogy jól dolgoztak, de sokszor balszerencsések voltak. Ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy a szakember nem látja a csapat problémáit, ezért le kellene cserélni őt. A Ferrari egykori versenyzője, Felipe Massa ugyanakkor dicsérte Binottot.



„Nagyon jól ismerem őt. Már versenyeztem vele, nagyon sokáig dolgoztunk együtt” – mondta a brazil a Sky Sportsnak.



„Mérnökként kezdte, amikor műszaki igazgató és egyben csapatfőnök lett, már nem voltam ott. De nagyon jó mérnök. Ő egy nagyon profi srác. Technikai oldalról sokat ért. Őszintén szólva jó ember is. Emberként is kedvelem őt.”



Felipe Massa korábban dolgozott együtt Binottóval.

Fotó: Tóth Zsombor



A Ferrari egykori pilótája azonban azt is elismerte, hogy a csapatfőnöknek gyorsan változtatnia kell a helyzeten.



„A végén megérted, hogy az eredmény nem úgy jön, ahogy kellene. Nem hibáztathatjuk határozottan (Binotto-t), de a végén el kell mondanunk, hogy ő is része a dolognak.



„Mindenképpen egy kicsit higgadtabbnak kell lenniük a döntésekkel kapcsolatban, és meg kell érteniük, mi nem történik meg, mert a sok stratégiai hibát, amit a szezon elején elkövettek, még mindig nem tudják kizárni. Ez olyan dolog, ami nem történhet meg. Gyorsan változtatnia kell a dolgokon, különben meg kell fizetnie az árát” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor