Oliver Bearman nem biztos abban, hogy a szaúd-arábiai bemutatkozását követően tudna-e még bármit többet tenni annak bebizonyítására, hogy készen áll egy állandó Forma-1-es ülésre.

A vakbélgyulladással kiesett Carlos Sainz helyett beugró Bearman a 11-dik helyre kvalifikálta magát, és mindössze 0,036 másodperccel maradt le a Q3-ról, majd végül másnap a hetedik helyen ért célba Lando Norrist és Lewis Hamiltont is megelőzve.

A 2015-ös Ausztrál Nagydíjon Felipe Nasr ötödik helye óta ő lett a legtöbb pontot szerző versenyző a debütálásakor, és egyben minden idők harmadik legfiatalabb versenyzője Max Verstappen és Lance Stroll mögött.

Oliver Bearman's drive in Saudi Arabia impressed his boss for the race weekend!#F1 #F1News #F12024 #SaudiArabianGP https://t.co/las0E8qAjV