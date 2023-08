Michael Schumacher sikerei a Ferrarinál Rubens Barrichellót az árnyékba lökte. A brazil érkezése az olasz csapathoz egybeesett a "császár" öt egymást követő világbajnoki címével, ami elvette minden lehetőségét annak, hogy a brazil is vörösben tündökölhessen.

Mindig nehéz nézni, ahogy mások nyernek, még inkább, ha a csapattársadról van szó. Ilyenkor a száguldó cirkuszban nem ritka, hogy egy csapat egyik versenyzője a csapattársává válik. Ez történt Barrichellóval is, aki különösebb tiltakozás nélkül tette ezt meg, a csapat teljesítményének és saját Forma-1-es karrierjének javára.

A helyzet számára nem volt könnyű, és ellentétben azzal, amit a Jordannél és Stewartnál tapasztalt, Rubens nem kapta meg a szükséges támogatást Schumachertől.

„Mindig is barátok voltunk és jó volt a kapcsolatom az összes csapattársammal, de Michael soha nem támogatott engem. Soha nem volt ott, hogy segítséget nyújtson, én pedig soha nem kértem. Michaellel más volt a helyzet, a végén megértettem, hogy a csapat csak az övé” – mondta Barrichello a 'Beyond the Grid' podcastben.



A 2002-es Osztrák futamon a brazil épp vezette a versenyt, amikor a csapat, konkrétan Jean Todt utasította, hogy engedje el a csapattársát. Először nem volt hajlandó ezt megtenni, de végül az utolsó körben engedelmeskedett, „mert félt, hogy kirúgják”. A német nyert, Barrichello pedig kihagyta a sajtótájékoztatót. „Azon a napon, amikor leléptem a dobogóról, és nem mentem egyenesen a sajtószobába, nem voltam jól. Hánytam a dühtől" - mondta évekkel később a TV Globónak.

Az a hír járta, hogy a brazil szerződésében volt egy olyan záradék, amely megtiltotta, hogy a pályán harcoljon csapattársával, de ezt Rubens tagadja. „A szerződésemben nem volt szó arról, hogy nem küzdhetek Michaellel. A saját érdekemben nagyon sok mindent elfogadtam. Sok mindent visszautasítottam, de volt, amire igent mondtam, mert hat évig vártam a pillanatra.”

Rubens mégis elismeri, hogy a csapat másképp bánt az egyes pilótákkal: „Amikor megkérdeznek, mindig azt mondom, hogy Michael kétségkívül jobb volt nálam, de ő már 1996 óta a Ferrarinál volt, négy évvel több tapasztalata volt a csapatnál, és Jean Todt fiaként tekintett rá.”

