Oscar Piastri 2023-ban Forma-1-es pilóta lesz, miután egy szezonon keresztül a pálya szélén figyelt. Jövőre azonban az Alpine versenyzőjeként Esteban Ocon csapattársa lehet.

Annak ellenére, hogy a junior sorozatokban kiemelkedő tehetségnek bizonyult, három év alatt három bajnoki címet nyert, nem jutott hely Piastri számára a Forma-1-ben. 2022-ben Fernando Alonso és Esteban Ocon mellett nem kaphatott szerepet, így tartalékpilótaként volt jelen a mezőnyben.

Az Alpine határozottan bízik abban, hogy eljön a fiatal tehetség ideje, miután Alonso bejelentette, hogy Sebastien Vettel helyét foglalja el jövőre az Aston Martinnál.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar Piastri After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

Az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer így fogalmazott.

„Oscar ritka tehetség. Büszkék vagyunk rá, hogy ápoltuk és támogattuk őt a junior pályafutása során. Az elmúlt négy éves együttműködésünk során láthattuk, hogy olyan pilótává fejlődött és érett, aki több mint képes fellépni a Forma-1-be. Tartalékpilótaként már jelen volt a pálya szélén, ott volt a gyárban és a teszteken, ahol megmutatta érettségét, gyorsaságát. Hiszünk abban, hogy ez a duó biztosítja számunkra azt a folytonosságot, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy elérjük hosszú távú célunkat, a győzelmeket.”

A 21 éves pilóta szeretne az első ausztrál bajnok lenni 1980 óta, amikor Alan Jones nyert. Érdekesség, hogy a bejelentést követően nem sokkal, Piastri maga posztolt arról, hogy márpedig nem lesz jövőre az Alpine versenyzője, hiába jelentették őt be.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.