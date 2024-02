A címvédő Red Bull csapat volt az utolsó, aki még nem mutatta be az idei versenyautóját, egészen mostanáig, így teljessé vált a 2024-es mezőny.

Időrendi sorrendben haladva a Haas F1 Team volt az első, akik bemutatták az idei autójukat. Günther Steiner menesztését követően Ayo Komatsu vette át a csapatfőnöki feladatokat a távozó olasztól. Nem csak a vezetőségben történt változás, de az idei VF-24 névre hallgató autón is történtek módosítások a 2024-es szezonra nézve. A csapatnál viszont változatlanul a rutinos versenyzőpáros Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen maradtak.

Ezt követően megérkezett a legendás brit istálló a Williams idei autója. A bemutató során az is kiderült, hogy Alexander Albon 2025-ben is a csapattal lesz, bár, ha a tehetséges thai versenyző kap egy komolyabb ajánlatot egy top-csapattól, akkor ez még biztosan változhat. Csapattársa a tavalyi évben debütáló Logan Sargeant maradt, akinek valószínű idén már nem fér bele egy a tavalyihoz hasonló teljesítmény. Az autó festése sötétebb lett, több fekete, azaz a „csupasz” karbont hagyták csak meg az autón, ezzel is csökkentve az autó súlyán.

Harmadik autónak a teljesen megújult arculattal megérkezett az Alfa Romeo csapata Bottasszal és Zhouval. A Vörös-fekete színeket felváltotta a fekete-neonzöld kombináció, a név megváltozott Stake F1 Team-re, míg az autón is történtek apróbb, de fontosabb változtatások.

Kérdés, hogy ez vajon mire lesz elég az idei szezonra nézve?

A sorban a következő a franciák bemutatója volt, a hazai versenyzőkkel Pierre Gaslyval és Esteban Oconnal. Az Alpine a szenvedős és csalódást keltő tavalyi szezont követően, most visszafogottabb elvárásokkal indul neki a szezonnak. Az autó sötétebb árnyalatot kapott, a változtatások pedig a Red Bull által követett tervezési irány felé mutatnak.

Idén vajon végre felzárkózhatnak az élmezőnybe, vagy marad a középmezőny eleje?

Ezt követően megérkezett a Red Bull „kiscsapata” Daniel Ricciardo és Yuki Tsunoda vezetésével, régi-új színekkel és egy teljesen másik Visa Cash App RB néven futnak majd. A festése az autónak visszatért a korábbi években látott Toro Rosso féle színekhez, amit sok szurkoló örömmel fogadott. Az autó a „nagytestvér” jellegzetességeit mutatja, ezzel is jól mutatva a még szorosabb együttműködést a két csapat között.

Akár az idei év egyik meglepetés csapata is lehetnek Riccardóék, akik már a tavalyi év végén jó formába lendültek.



Következett a tavalyi szezon egyik legnagyobb meglepetés csapata az Aston Martin, akik továbbra is Fernando Alonso és Lance Strollal a kormány mögött próbálnak borsot törni a „nagyok” orra alá. Nem titkolt vágyuk, hogy végleg fellépjenek a topcsapatok szintjére és folyamatosan a dobogók és akár a futamgyőzelmekért harcoljanak.

Az autó az első bemutató köröket követően, jónak érződött és a szimulációk alapján is egy erős alapnak tekintik az idei modellt, bízva benne, hogy Alonso klasszisával akár komolyabb eredményeket is elérhetnek.



Majd megérkezett a Forma-1 legnagyobb múltú és legsikeresebb csapatának bemutatója, amit a tavalyival ellentétben idén nem vertek nagy dobra, és stúdiófotókon mutatták meg az idei versenyautót, amivel Charles Leclerc és Carlos Sainz fognak harcba szállni a világbajnoki címekért. Az idei évre elhagyták a korábban kitaposott utat és megoldásaikat, és átálltak a Red Bull által követett irányhoz, amitől sokkal többet várnak el az olaszok, mint a tavalyi modelltől. Nem titkolóztak, és mint minden évben, idén is a világbajnoki címet célozták meg.

Kérdés, hogy az idei új autóval vajon mire lesz képes a mezőny egyik, ha nem a legerősebb versenyzőpárosa?

A másik nagymúltú és sikeres csapat a McLaren is bemutatta Wokingban az idei versenyautójukat, az MCL38-ast, amitől nem titkoltan azt várják, hogy megszorongassák a címvédő Red Bullt és a futamgyőzelmekért harcoljanak. A tavalyi év legnagyobb fejlődését bemutató csapatában, két elképesztően gyors és tehetséges versenyző van Lando Norris és Oscar Piastri személyében. A siker a két versenyzőn biztosan nem fog múlni, illetve az sem, hogy felvegyék a versenyt Max Verstappennel és a Red Bullal. A tavalyi elképesztő fejlődésüket látva, az idei évben mindenki árgus szemmel figyeli, hogy vajon képesek lesznek-e már az év elejétől kezdve a Red Bull szintjén teljesíteni.

Vajon Lando Norris vagy Oscar Piastri szerzi meg előbb karrierje első futamgyőzelmét?



Utolsó előtti bemutató a Mercedes nevéhez fűződött, akik nem csak bemutatták, de rögtön pályára is küldték Lewis Hamilton utolsó „Ezüstnyilát” Silverstoneban. Az autó James Allisonnak köszönhetően és az ígérteknek megfelelően nagy mértékben megváltozott. Szakítottak a korábbi elképzelésükkel és nagyon sok területen megújult autóval készülnek az idei szezonra. Megújult oldaldoboz, bargeboard szekció, valamint teljesen megváltozott első szárny, ahol egy kreatív megoldás rögtön szemet szúrt a szemfüleseknek és a többi csapat tagjainak is. Ebből is érződik, hogy a Mercedes komolyan készült az idei évre, tudják, hogy nehéz lesz, de vissza szeretnének térni az élre.

Vajon Hamilton a távozása előtti utolsó évében megszerzi a hőn áhított nyolcadik világbajnoki címét?



Vajon utolsókból lesznek az elsők? A sort végezetül a címvédő Red Bull csapata zárta, akik az utolsó utáni pillanatig halogatták az új autójuk hivatalos bemutatását. Adrian Newey és csapata előre leszögezték, hogy nem fognak nagymértékben változtatni az autójukon, hanem annak egy továbbfejlesztett verziójával készülnek, kiküszöbölve azon kevés hibákat, amik a tavalyi szezonban felütötték a fejüket a csapat szerint. Ha az idei autó „csak” ugyanolyan domináns lesz, mint a tavalyi, akkor sem lennének kevésbé esélyesek idén, viszont amennyiben a maradék hibákat is kijavították, akkor a riválisok bizony komoly kihívások előtt állnak.

Max Verstappen megszerzi zsinórban negyedik világbajnoki címét, vagy meglepheti valaki a Red Bullt?

Borítókép: Jeff Speer/Icon Sportswire via Getty Images