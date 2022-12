Az FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem szerint a Red Bull ellen a költségvetési sapka megsértése miatt kiszabott büntetés méltányos volt, még akkor is, ha a többi csapat vérre szomjazott az eset kapcsán.



A Red Bullról az ősz folyamán derült ki, hogy Red Bull a 2021-es szezonban túllépte a költségvetési sapkát. A csapat végül aláírta a szerződésszegési megállapodást, melynek értelmében az FIA 7 millió dolláros büntetést szabott ki rájuk, valamint elvette a szélcsatornás tesztelés lehetőségének 10 %-át az istállótól.



A döntést követően vita dúlt arról, hogy vajon megfelelő-e a büntetés mértéke. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff akkor úgy vélekedett, a büntetés túl kevés a Mercedesnek, de túl sok a Red Bullnak. Ezzel egyetért az FIA elnöke, Ben Sulayem is, aki szerint valahol muszáj volt meghúzniuk azt a bizonyos határt.



„Sokat tanultunk, és nagy felülvizsgálat folyik a témában” – mondta az FIA elnöke az újságíróknak a Red Bull büntetéséről a Motorsport.com szerint.



„Ki tudta az első évben, hogy mi lesz a végeredmény? Nem is számítottunk rá. Ha megkérdezed a többi csapatot, azt fogják mondani, hogy nem foglalkoztunk velük. És a büntetés? Néhányan közülük azt akarják, hogy akasszuk fel őket (a Red Bullt) és vért akarnak látni. És maguk a (bűnös) csapatok is hatalmasnak látják ezt, amit kaptak. Szóval hol húzod meg a határt?"



„Úgy értem, nekünk is igazságosnak kell lennünk. Meg akarunk szabadulni tőlük, vagy azt akarjuk, hogy betartsák a szabályokat, és többet ne tegyék ezt?”



„Úgy gondolom, hogy egyensúly volt a pénzügyek és a sportbüntetések között."



A költségvetési sapkával kapcsolatos döntést azért is kritika érte, mert a szabálysértés tényét csak a nyári szünet után hozta nyilvánosságra az FIA. Az elnök szerint ez valóban nem volt szerencsés és ezen a jövőben változtatni fognak.



„Az egyetlen dolog, amit mondanék, az az, hogy ezt legközelebb korábban kell megtennünk” – erősítette meg az FIA elnöke.



„De ahogy ez az első évben lenni szokott, sokat tanultunk belőle. És még mindig tanulunk. Tehát jobb, ha májusban tesszük közzé, nem októberben” – tette hozzá.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images