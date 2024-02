A Forma-1 bejelentette, hogy új „hosszú távú szerződést” kötött a DHL-lel, amely továbbra is az F1 a logisztikai szolgáltatója lesz.

Az F1 és a DHL több mint 20 évvel ezelőtt kezdett el együttműködni, és a német vállalat egyre fontosabb szerepet játszik az F1 azon törekvésében, hogy 2030-ra szén-dioxid-semleges jövőre tegyen szert.

Csak 2023-ban a DHL bioüzemanyaggal működő teherautókkal szállította a felszereléseket és gépeket a szezon európai szakaszában, 83%-kal kevesebb károsanyag-kibocsátással, míg a légi közlekedést a Boeing 777-es teherszállító repülőgépek használatával módosították, szemben az üzemanyag-hiányos Boeing 747-esekkel.

We’re delighted to extend our longest standing global partnership with DHL in a new multi-year agreement



